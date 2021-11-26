Путин на встрече с Алиевым и Пашиняном: мы собрались, чтобы избежать опасных инцидентов в регионе в будущем

Трехсторонняя встреча РФ-Армения-Азербайджан, проходящая в пятницу в Сочи, направлена на то, чтобы избежать опасных инцидентов в Карабахе, заявил президент России Владимир Путин.
В начале встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном он заметил, что с момента прекращения острой фазы карабахского конфликта прошел уже год.
"За это время, действительно, сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Знаю об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения, и все эти вещи требуют внимания с нашей стороны", - сказал он.
"Собственно, ради этого мы с вами, в том числе, и сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - продолжил Путин.
Вместе с тем, он указал и на ряд положительных моментов.
"Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тыс. человек уже вернулись к местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа. Работает наш контингент, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон работает достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей. Работает и российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня", - сказал он.
Но самое главное, продолжил Путин, это то, что "создаются условия для будущей нормальной жизни".
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