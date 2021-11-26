Бельгия стала первой европейской страной, где обнаружили новый штамм из ЮАР

В Бельгии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в ЮАР, сообщают франкоязычные СМИ.
Отмечается, что данный штамм зафиксировали в Бельгии у человека, вернувшегося из поездки за рубеж. Он заболел еще 22 ноября.
Это первый случай варианта B.1.1.529, зафиксированный медиками в европейских странах.
Между тем, представитель правительства Франции Габриэль Атталь указал в пятницу, что Франция еще несколько дней назад усилила контроль на границе с Бельгией из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.
Ранее первый случай нового штамма выявили в Израиле. Еще двое человек подозреваются в заражении этим штаммом, однако их анализы находятся в процессе обработки.
Вариант B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".
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