Путин: Баку и Ереван проявляют заинтересованность в нормализации обстановки

Азербайджан и Армения выражают заинтересованность в нормализации обстановки в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень важно то, что сейчас было вами сказано: президентом Азербайджана и премьером Армении. Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе", - сказал Путин в пятницу в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он отметил, что все стороны конфликта заинтересованы также в разблокировании коммуникаций.

"Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы", - сказал президент РФ, отметив, что это сложный вопрос.

"Но есть возможность об этом говорить", - добавил Путин.