Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.11.2021 18:06

Путин: Баку и Ереван проявляют заинтересованность в нормализации обстановки

Азербайджан и Армения выражают заинтересованность в нормализации обстановки в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очень важно то, что сейчас было вами сказано: президентом Азербайджана и премьером Армении. Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе", - сказал Путин в пятницу в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он отметил, что все стороны конфликта заинтересованы также в разблокировании коммуникаций.

"Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по демаркации и делимитации границы", - сказал президент РФ, отметив, что это сложный вопрос.

"Но есть возможность об этом говорить", - добавил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


Похожие новости


Путин на встрече с Алиевым и Пашиняном: мы собрались, чтобы избежать опасных инцидентов в регионе в будущем Цель климатической конференции в Глазго достигнута, приняты сбалансированные и исполняемые решения - Путин Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса Путин подтвердил готовность РФ бесперебойно поставлять газ в Европу, в том числе через "Северный поток 2" Путин назвал выходящими за рамки полеты стратегических бомбардировщиков НАТО в 20 км от границы РФ Путин по телефону обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения, кризис в дипломатической практике и региональные конфликты - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]