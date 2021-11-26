Путин приветствовал вовлечение европейцев в диалог между Арменией и Азербайджаном

Россия приветствует вовлечение европейских партнеров в диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что в ближайшее время у вас намечена встреча ещё и в Брюсселе, мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможности прямого общения, тем лучше", - сказал Путин в пятницу в Сочи на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном.
Путин добавил, что недавно на этот счёт разговаривал с председателем Евросовета Шарлеи Мишелем. "Он вас ждёт, надеюсь, мы сделаем какой-то шаг вперёд, и можно будет сделать дальнейшие шаги уже и на других площадках. Мы только приветствуем вовлечение партнеров в этот диалог. Главное, чтобы он шёл на пользу", - сказал президент России.
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