Пашинян заявил о готовности Армении приступить к процессу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном

Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границ. Мы также искренне заинтересованы в открытии и деблокаде коммуникаций в регионе", - сказал Пашинян на встрече с президентами России и Азербайджана в Сочи в пятницу.