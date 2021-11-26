Нефть дешевеет более чем на 5%

Цены на нефть снижаются более чем на 5% в ходе торгов в пятницу на фоне опасений по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 в пятницу составляет $77,9 за баррель, что на $4,32 (5,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,01 за баррель, что на $4,38 (5,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
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