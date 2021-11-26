Путин: решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Карабахе могут быть приняты в ближайшее время

Решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Карабахе могут быть приняты в скором времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительств Армении, Азербайджана и России. Мне мои коллеги докладывали, как идет работа: непросто, но, тем не менее, она находится в продвинутом состоянии", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения", - продолжил Путин.
По его словам, задача трех стран состоит в том, чтобы создать условия для возрождения региона и обеспечения безопасности и благосостояния его населения.
Он отметил, что решение этой задачи положительно скажется на уровне жизни граждан Армении и Азербайджана.
"Но и для России это имеет большое значение, имея в виду особый характер отношений с Арменией и Азербайджаном. Мы на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - подчеркнул Путин.
Азербайджан готов начать безотлагательный процесс делимитации границы с Арменией – президент Алиев
Алиев: практически все пункты заявления по Карабаху выполнены, не решен вопрос с разблокированием коммуникаций в регионе
Сербия будет еще полгода получать российский газ по выгодной цене - Песков
Нефть дешевеет более чем на 5%
Россия не пошла на увеличение транзита газа через Украину - Зеленский
С 28 ноября ограничивается въезд в РФ для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании и Гонконга - оперштаб
Стоимость биткойна упала до минимума за месяц на беспокойстве из-за южноафриканского штамма COVID-19
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог