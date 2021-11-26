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Регион 26.11.2021 18:19

Путин: решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Карабахе могут быть приняты в ближайшее время

Решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Карабахе могут быть приняты в скором времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительств Армении, Азербайджана и России. Мне мои коллеги докладывали, как идет работа: непросто, но, тем не менее, она находится в продвинутом состоянии", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения", - продолжил Путин.

По его словам, задача трех стран состоит в том, чтобы создать условия для возрождения региона и обеспечения безопасности и благосостояния его населения.

Он отметил, что решение этой задачи положительно скажется на уровне жизни граждан Армении и Азербайджана.

"Но и для России это имеет большое значение, имея в виду особый характер отношений с Арменией и Азербайджаном. Мы на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - подчеркнул Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]