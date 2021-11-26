Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи

Благодаря своей стратегии клиентоориентированности, предоставлению индивидуальных предложений каждому абоненту, постоянному расширению зоны действия сети, качеству интернет услуг, абонентская база Nar, за последние 9 месяцев, увеличилась. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активная абонентская база увеличилась на 5%.

Тарифы, сформированные Nar в соответствии с требованиями каждой группы абонентов, также были высоко оценены пользователями. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пользователей тарифных планов «FULL», «CavanNar» и «Unikal» увеличилось в среднем на 23%.

«Одна из наших основных целей будучи Nar - поддерживать высокое качество, которое мы представляем для наших клиентов. Этот подход проявляется в продуктах, которые мы предлагаем для разных групп клиентов, а также в улучшении качества обслуживания клиентов, которое мы предоставляем посредством различных каналов. В результате такого комплексного подхода мы наблюдаем динамичный рост нашей абонентской базы и третий год подряд удерживаем лидерство по индексу лояльности клиентов», - сказал генеральный директор Azerfon, Гуннар Панке.

Отметим, что на индекс лояльности клиентов влияют многие факторы, такие как качество мобильного интернета, доступные тарифы и качественная сеть. Согласно опросу, проведенному независимой исследовательской компанией, наблюдается рост положительного пользовательского опыта в использовании мобильного интернета среди абонентов Nar на 27%.

В течение отчетного периода Nar представил новую концепцию в своих магазинах, чтобы обеспечить своим клиентам высококлассное обслуживание, оставаясь при этом верным своим ценностям клиентоориентированности и постоянного совершенствования. Стоит отметить, что мобильный оператор предоставил более 20 обновленных центров обслуживания как в столице так и в регионах.

Nar продолжает предоставлять своим абонентам высококачественное и оперативное обслуживание посредством службы поддержки, мобильного приложения «Nar+» и социальных сетей. Таким образом, за последние 9 месяцев в соцсети мобильного оператора поступило более 45000 звонков, на которые ответили в среднем за 6 минут. Из более чем 1 миллиона запросов, поступивших в службу поддержки, 93% были решены с первого звонка. Приложение «Nar+», которое позволяет совершать многие важные операции за доли секунд, стало самым посещаемым каналом обслуживания абонентов. Таким образом, в течение третьего квартала доступ к «Nar+» получили более 8 миллионов абонентов.

В течение последних 9 месяцев Nar продолжал успешно реализовывать социальные проекты, направленные на улучшение благосостояния различных целевых групп в рамках своей стратегии КСО. Так, за отчетный период мобильный оператор инвестировал более 750 тысяч манатов в социальные проекты, включая проекты направленные на поддержку участников Отечественной войны и семей шехидов.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.