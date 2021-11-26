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Премьер Польши обсудил с Джонсоном возможность усиления санкционного давления в связи с кризисом на польско-белорусской границе

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в пятницу на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил возможность введения дальнейших санкций в связи с кризисом на польско-белорусской границе, сообщает канцелярия польского премьер-министра.

"Мы также обсудили и границу. Полагаю, нам удалось договориться о конкретных серьезных шагах по реализации сценариев санкций на будущее", - приводит канцелярия слова главы правительства Польши.

В то же время он выразил надежду на то, что очередных шагов предпринимать не придется, а также на то, что урегулировать ситуацию на польско-белорусской границе, на границе ЕС удастся мирно.

"Мы договорились о выработке общей позиции по отношению к кризису на границе, к кризису в сфере энергетики, а также по отношению к проблемам на Западных Балканах", - отметил Моравецкий.

По его словам, "Борис Джонсон имеет схожее мнение по вопросам о всех кризисах и спорах, окружающих нас, Великобритания - очень хороший союзник Польши, и без сомнения, мы будем продолжать наше тесное сотрудничество".

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Тэги: ПОЛЬША, БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]