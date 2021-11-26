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СНГ 26.11.2021 22:42

Тема российских войск близ Украины станет одной из центральных на встрече глав МИД НАТО - Столтенберг

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече на следующей неделе в Риге обсудят тему российского военного присутствия близ границы с Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе, представляя планы на эту встречу, Столтенберг начал перечисление тем именно с этого вопроса.

По его словам, РФ стянула к границе с Украиной, "танки, артиллерию, беспилотники, системы для радио-электронной борьбы".

"Эти действия ничем не спровоцированы и не объяснимы", - считает Столтенберг. Он в очередной раз призвал РФ к прозрачности в вопросе своих войск близ Украины.

Встреча НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, МИД, РОССИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]