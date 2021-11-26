Тема российских войск близ Украины станет одной из центральных на встрече глав МИД НАТО - Столтенберг

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече на следующей неделе в Риге обсудят тему российского военного присутствия близ границы с Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе, представляя планы на эту встречу, Столтенберг начал перечисление тем именно с этого вопроса.

По его словам, РФ стянула к границе с Украиной, "танки, артиллерию, беспилотники, системы для радио-электронной борьбы".

"Эти действия ничем не спровоцированы и не объяснимы", - считает Столтенберг. Он в очередной раз призвал РФ к прозрачности в вопросе своих войск близ Украины.

Встреча НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря.