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СНГ 26.11.2021 23:05

Зеленский анонсировал масштабную программу термомодернизации в Украине для подготовки к возможному прекращению транзита газа из РФ в 2025 году

Киев. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале реализации в стране программы термомодернизации жилого многоэтажного фонда и общественных зданий на 100 млрд грн на ближайшие три года.

"Реформа по термомодернизации всех многоэтажных домов для государства будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких средств в Украине на сегодня нет. Но для меня и будущей власти это единственный выход, и единственная, самая важная на сегодня, реформа для энергонезависимости государства. Я считаю, мы можем это сделать. На ближайшие три года эта сумма составит 100 млрд грн", - сказал Зеленский на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Президент добавил, что план реализации указанной программы должен быть расписан на пять лет из-за возможного прекращения транзита газа Российской Федерацией в 2025 году.

"Вызов №1 - 2025 год, когда заканчивается контракт на транзит газа. Полагаю, это будет сложный момент, поэтому мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. И не так, как было раньше, - 10, 20, 30 домов. Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (...) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", - отметил Зеленский.

По его словам, специалисты Офиса президента и Министерства экономики уже работают, они будут заниматься только реформой термомодернизации.

Термомодернизация зданий - это комплекс энергоэффективных мероприятий от проведения энергоаудита, установки энергоэффективного и регулирующего оборудования до утепления наружных стен, которые значительно сокращают энергопотребление населением.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ, ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]