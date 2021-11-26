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Внешняя политика 26.11.2021 20:58

Алиев о встрече с Путиным и Пашиняном: сегодня состоялся очень обстоятельный и искренний разговор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи носила обстоятельный и искренний характер.

"Сегодня состоялся очень обстоятельный и искренний разговор, открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. Решения, которые были приняты, будут способствовать тому, что ситуация будет на Южном Кавказе более безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев по итогам встречи с лидерами РФ и Армении в Сочи.

Алиев отметил, что Россия для Азербайджана "это друг, стратегический партнер, я бы даже сказал что больше чем стратегический партнер". "И уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам. Думаю, что итогом нашей встречи будут хорошие результаты, которые не заставят себя ждать, и ситуация в регионе будет более безопасной и предсказуемой", - добавил президент Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]