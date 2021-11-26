Алиев о встрече с Путиным и Пашиняном: сегодня состоялся очень обстоятельный и искренний разговор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что трехсторонняя встреча с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи носила обстоятельный и искренний характер.
"Сегодня состоялся очень обстоятельный и искренний разговор, открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. Решения, которые были приняты, будут способствовать тому, что ситуация будет на Южном Кавказе более безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев по итогам встречи с лидерами РФ и Армении в Сочи.
Алиев отметил, что Россия для Азербайджана "это друг, стратегический партнер, я бы даже сказал что больше чем стратегический партнер". "И уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам. Думаю, что итогом нашей встречи будут хорошие результаты, которые не заставят себя ждать, и ситуация в регионе будет более безопасной и предсказуемой", - добавил президент Азербайджана.
Э.Шафиев
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