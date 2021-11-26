Алиев: мы видим настрой с армянской стороны на создание предпосылок для предсказуемости на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что видит настрой у Армении на создание предпосылок для стабилизации ситуации на Южном Кавказе и обеспечения ее предсказуемости.

"С армянской стороны мы видим настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой. Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия, и думаю что в таком формате мы достигаем своих целей", - сказал Алиев по итогам встречи с лидерами РФ и Армении в Сочи.

По его словам, год, прошедший после окончания войны, можно характеризовать как позитивный. "За этот год произошло много важных событий", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда уделял внимание гуманитарным вопросам

"Должен сказать, что после окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне, в том числе один военный был передан сегодня утром - раненый военнослужащий, которому была оказана медицинская помощь азербайджанскими врачами, а также одно гражданское лицо, которое заблудилось и попало на нашу территорию", - сказал он.

Президент добавил, что "мы всегда исходили из принципов верховенства и гуманизма, и намерены и дальше продолжать работу в этом направлении".

Э.Шафиев