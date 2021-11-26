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Регион 26.11.2021 21:48

Путин сообщил о принятии трехстороннего заявления по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном, подарил им по оливковой ветви

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.

По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была "в высшей степени полезной и своевременной".

"Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились", - сказал Путин.

Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви.

"Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям - оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом", - сказал Путин.

Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ.

На массивном деревянном основании с подписью "Сочи 26 ноября 2021 года" закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. "Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в протоколе российского президента.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]