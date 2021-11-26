Путин сообщил о принятии трехстороннего заявления по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном, подарил им по оливковой ветви

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление.
По завершении совместной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном Путин отметил, что она была "в высшей степени полезной и своевременной".
"Мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной сегодня работы, общественность и СМИ могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено все то, чем мы занимались и о чем мы договорились", - сказал Путин.
Завершая свою речь, Путин подарил лидерам Азербайджана и Армении оливковые ветви.
"Слева от меня вы видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям - оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом", - сказал Путин.
Золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ.
На массивном деревянном основании с подписью "Сочи 26 ноября 2021 года" закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. "Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в протоколе российского президента.
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