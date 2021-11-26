Россия будет и далее оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана - совместное заявление

Россия обязалась оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

"РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

В пятницу в Москве прошла трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.