Лидеры Азербайджана, РФ и Армении предпримут шаги по повышению стабильности на азербайджано-армянской границе - совместное заявление

Азербайджан, Россия и Армения предпримут шаги для повышения безопасности на азербайджано-армянской границе, будут работать над созданием двусторонней комиссии по делимитации госграницы, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана.

"Условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон", - отмечается в трехстороннем заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны отметили важный вклад российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Кроме того, все стороны подтвердили приверженность "дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в интересах обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа, договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из этих заявлений".