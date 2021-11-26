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Регион 26.11.2021 22:07

Пашинян назвал "очень позитивной" встречу с Алиевым и Путиным в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивной встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.

"Подтверждаю, что была позитивная встреча, разговор. Обсудили все вопросы повестки. Это не была встреча для утаивания проблем, была встреча, где открыто обсуждали все вопросы. Очень позитивно, что по многим вопросам утончили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", - сказал Пашинян на брифинге по итогам трехсторонней встречи.

По его словам, по вопросу открытия экономических и транспортных коммуникаций "мы зафиксировали, что у нас общие представления - как эти коммуникации будут работать".

"Тема делимитации и демаркации, старта процесса - не новая тема. Обсудили, приняли трехстороннее заявление, где зафиксировали, что надо создать необходимые условия, механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном. Были затронуты гуманитарные вопросы. В целом, оцениваю сегодняшний разговор и встречу очень позитивно", - заявил премьер Армении.

Пашинян поблагодарил Россию за инициативу проведения встречи.

"Если на базе этой встречи удастся создать некую динамику разговора, то можно ожидать и конкретных результатов. Подтверждаю готовность Армении на открытие эры мирного развития. Сегодняшняя встреча пошла на пользу реализации этой повестки", - сказал Пашинян.

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Тэги: РОССИЯ, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]