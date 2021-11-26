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Регион 26.11.2021 23:59

Заявление лидеров Азербайджана, РФ и Армении по итогам переговоров в Сочи полностью учитывает позицию Баку – МИД

Заявление лидеров Азербайджана, РФ и Армении, подписанное по итогам трехсторонних переговоров 26 ноября в Сочи полностью учитывает позицию официальную Баку, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД положительно оценивает итоги трехсторонних переговоров президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина, а также премьера Армении Никола Пашиняна.

«В подписанном по итогам встречи заявлении полностью учтена позиция Азербайджана», - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что в заявлении особо указываются пункты, касающиеся скорейшей реализации проектов по открытию железных и автомобильных дорог в регионе.

«Азербайджан на постконфликтном этапе исходит из позиции необходимости полной реализации трехсторонних заявлений, открытия всех коммуникаций, начала процесса делимитации границы с Арменией и нормализации отношений на основе принципов международного права. Азербайджан продолжит предпринимать шаги, направленные на реализацию пунктов заявления от 26 ноября», - говорится в заявлении МИД.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]