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Здравоохранение 27.11.2021 09:12

Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с распространением COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в связи с распространением COVID-19 приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации до 15 января 2022 года.

В указе губернатора говорится, что в последнее время в штате наблюдается рост числа заражений, "не наблюдавшийся с апреля 2020 года".

Ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных коронавирусом, в связи с этим приходится "придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности".

Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме больных, нуждающихся в "несерьезных и неотложных процедурах". Больницам и поликлиникам будет оказываться помощь в приобретении "критически важных" медикаментов, материалов и оборудования.

Новые меры начнут применяться с 3 декабря.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии по состоянию на вечер минувшей пятницы в штате Нью-Йорк зафиксировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 57 тыс. летальных исходов. Полностью вакцинированы более 13 млн человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]