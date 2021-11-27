В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море 27 ноября зафиксировано землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана.
"Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 03:44 по местному времени на глубине 62 км", - отмечается в сообщении.
А.Салаева
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