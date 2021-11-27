Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.11.2021 09:45

Новый южноафриканский штамм COVID-19 пока не достиг США - CDC

На сегодняшний день в Соединенных Штатах не зарегистрировано ни одного случая нового варианта COVID-19, выявленного в Южной Африке, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Мы ожидаем, что омикрон (такое название вирусу было накануне присвоено ВОЗ - ИФ) будет быстро идентифицирован, если он появится в США", - говорится в заявлении CDC.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен 24 ноября в ЮАР, Всемирная организация здравоохранения назвала его в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита - "Омикрон".

"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", он назван "Омикрон", - говорится в сообщении международной организации, опубликованном в пятницу.

В нем отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность". В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

Западные СМИ сообщали, что штамм омикрон, кроме Южной Африки, был выявлен также в Ботсване, Израиле, Бельгии и у туриста, который прибыл в Гонконг из ЮАР.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача - определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от COVID-19.

В то же время, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил накануне, что новый штамм "может передаваться более активно", чем штамм Дельта, и что "вакцины, которые у нас есть в настоящее время, могут быть менее эффективными".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]