Новый южноафриканский штамм COVID-19 пока не достиг США - CDC

На сегодняшний день в Соединенных Штатах не зарегистрировано ни одного случая нового варианта COVID-19, выявленного в Южной Африке, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Мы ожидаем, что омикрон (такое название вирусу было накануне присвоено ВОЗ - ИФ) будет быстро идентифицирован, если он появится в США", - говорится в заявлении CDC.
Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен 24 ноября в ЮАР, Всемирная организация здравоохранения назвала его в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита - "Омикрон".
"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", он назван "Омикрон", - говорится в сообщении международной организации, опубликованном в пятницу.
В нем отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность". В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.
Западные СМИ сообщали, что штамм омикрон, кроме Южной Африки, был выявлен также в Ботсване, Израиле, Бельгии и у туриста, который прибыл в Гонконг из ЮАР.
Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".
В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача - определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от COVID-19.
В то же время, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил накануне, что новый штамм "может передаваться более активно", чем штамм Дельта, и что "вакцины, которые у нас есть в настоящее время, могут быть менее эффективными".
Лидеры Азербайджана, РФ и Армении предпримут шаги по повышению стабильности на азербайджано-армянской границе - совместное заявление
Россия будет и далее оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана - совместное заявление
Алиев: мы видим настрой с армянской стороны на создание предпосылок для предсказуемости на Южном Кавказе
Зонд Solar Orbiter успешно пролетел вблизи Земли, миновав космический мусор
"Роскосмос" разработает новые космические корабли для новой станции - Рогозин
Сербия будет еще полгода получать российский газ по выгодной цене - Песков
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Арестован начальник участка шахты "Листвяжная"
Работы в шахте "Листвяжная" прекращаться не будут, поставлена задача искать людей - врио главы МЧС РФ Чуприян
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог