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Дальнее зарубежье 27.11.2021 09:57

Мексика из-за роста числа мигрантов в США вводит визовый режим для граждан Бразилии

Мексика объявила в пятницу, что с середины декабря она потребует от бразильцев получения виз для въезда в страну в качестве туристов.

Эта мера вызвана ростом числа мигрантов, следующих транзитом через Мексику в Соединенные Штаты.

Министерство внутренних дел Мексики еще в октябре объявило, что намерено ввести визы для бразильцев, приостановив действие соглашения 2000 года, вступившего в силу в феврале 2004 года, между Мексикой и Бразилией, которое отменяло визовой режим между двумя странами.

"Было выявлено значительное увеличение числа граждан Бразилии, которые въезжают на территорию страны в соответствии с вышеупомянутым Соглашением об отмене виз с целью, отличной от той, которая допускается условием пребывания посетителей", - говорится в заявлении МВД.

Эта мера вступит в силу 11 декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]