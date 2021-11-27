Главы МИД Туркменистана и Ирана рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере ТЭК

Широкий круг вопросов двустороннего партнерства в области политико-дипломатического, торгово-экономического и топливно-энергетического взаимодействия рассмотрены на встрече министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем главы внешнеполитического ведомства Ирана Махди Сафари, прибывшим в туркменскую столицу для участия в заседании Совета министров ОЭС, сообщает в субботу официальный сайт МИД Туркменистана.
"В ходе беседы Мередов и Сафари также акцентировали внимание на актуальных вопросах региональной и международной повестки, представляющих обоюдный интерес", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, президент Ирана Эбрахим Раиси 27 ноября отправится с визитом в Туркменистан для участия в саммите лидеров стран-участниц ОЭС, который состоится 28 ноября в Ашхабаде.
Ожидается, что в рамках визита Раиси также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран ОЭС, чтобы обсудить возможности расширения двусторонних межгосударственных связей.
Как сообщали на этой неделе иранские СМИ, Тегеран намерен начать своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан.
Как сообщало иранское информационное агентство Shana, министр нефти Ирана Джавад Овджи сказал, что по итогам состоявшихся в минувшее воскресенье в Тегеране переговоров с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым Тегеран и Баку договорились о своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркменистан.
В октябре этого года иранские СМИ сообщали, что Тегеран ведет переговоры с Ашхабадом о возобновлении импорта туркменского газа, приостановленного из-за накопившегося крупного долга иранской стороны за ранее поставленный газ.
В конце октября министр нефти Ирана Джавад Овджи после встречи с туркменской делегацией во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым заявил о решимости официального Тегерана выплатить газовый долг Туркменистану.
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