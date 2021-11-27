Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 260 млн 679 тыс. 482, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс. 507 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 177 тыс. 910 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 776 тыс. 349.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 563 тыс. 749. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 467 тыс. 933 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 67 тыс. 630 заболевших, из них умерли 613 тыс. 957 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 668,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 395 человек, Индии - 334, Бразилии - 2 тыс. 860.
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