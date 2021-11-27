Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, все они находятся в больнице, сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.
"Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", - сказал он на встрече с семьями погибших горноспасателей.
Апальков уточнил, что все спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал Апальков.
Он пояснил, что окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведет к моментальному отравлению. "А там концентрация была запредельной", - отметил Апальков.
"Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить", - добавил он.
ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области РФ произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.
СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка задержаны по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.
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