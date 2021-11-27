США призывают к восстановлению порядка на Соломоновых островах

Соединенные Штаты поддерживают меры по восстановлению мира и безопасности на Соломоновых островах и прекращение насилия и беспорядков, которые произошли в последние дни, заявил Госдепартамент США.

Он выразил "серьезную обеспокоенность" развитием ситуации в этой стране.

Госдеп отметил, что Вашингтон "благодарит Австралию и Папуа-Новую Гвинею за отправку сотрудников правоохранительных органов и другого персонала в Хониару (столица страны - ИФ) по просьбе правительства Соломоновых островов для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры".

"Соединенные Штаты также присоединяются к Фиджи, Новой Зеландии и другим партнерам, призвавшим к скорейшему наведению порядка на Соломоновых островах", - говорится заявлении.

В нем указывается: "Мы призываем все стороны воздерживаться от уничтожения государственной и частной собственности и принять участие в конструктивном, всеобъемлющем диалоге в поисках мирного урегулирования своих разногласий".

На Соломоновых островах со среды не прекращаются беспорядки и погромы, сообщают западные СМИ. В пятницу в Хониару для наведения порядка начали прибывать и австралийские полицейские.

Однако, отмечают СМИ, австралийцы не будут защищать парламент страны и органы власти - в знак того, что Канберра не принимает чью-либо сторону в этом конфликте. В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявлял, что австралийские военные, полицейские и дипломаты лишь будут помогать местным силам восстанавливать общественный порядок и защищать ключевые объекты инфраструктуры.

СМИ напоминают, что власти Соломоновых островов в 2019 году вызвали массовое недовольство, в том числе у лидеров наиболее населенной провинции Малаита, разрывом дипломатических отношений с Тайванем. Премьер провинции Дэниэл Суйдани обвинял премьер-министра страны Манассе Согаваре в слишком тесных связях с Пекином.