США призывают к восстановлению порядка на Соломоновых островах

Соединенные Штаты поддерживают меры по восстановлению мира и безопасности на Соломоновых островах и прекращение насилия и беспорядков, которые произошли в последние дни, заявил Госдепартамент США.
Он выразил "серьезную обеспокоенность" развитием ситуации в этой стране.
Госдеп отметил, что Вашингтон "благодарит Австралию и Папуа-Новую Гвинею за отправку сотрудников правоохранительных органов и другого персонала в Хониару (столица страны - ИФ) по просьбе правительства Соломоновых островов для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры".
"Соединенные Штаты также присоединяются к Фиджи, Новой Зеландии и другим партнерам, призвавшим к скорейшему наведению порядка на Соломоновых островах", - говорится заявлении.
В нем указывается: "Мы призываем все стороны воздерживаться от уничтожения государственной и частной собственности и принять участие в конструктивном, всеобъемлющем диалоге в поисках мирного урегулирования своих разногласий".
На Соломоновых островах со среды не прекращаются беспорядки и погромы, сообщают западные СМИ. В пятницу в Хониару для наведения порядка начали прибывать и австралийские полицейские.
Однако, отмечают СМИ, австралийцы не будут защищать парламент страны и органы власти - в знак того, что Канберра не принимает чью-либо сторону в этом конфликте. В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявлял, что австралийские военные, полицейские и дипломаты лишь будут помогать местным силам восстанавливать общественный порядок и защищать ключевые объекты инфраструктуры.
СМИ напоминают, что власти Соломоновых островов в 2019 году вызвали массовое недовольство, в том числе у лидеров наиболее населенной провинции Малаита, разрывом дипломатических отношений с Тайванем. Премьер провинции Дэниэл Суйдани обвинял премьер-министра страны Манассе Согаваре в слишком тесных связях с Пекином.
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