На Украине за сутки выявили 14,2 тыс. новых случаев СOVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14,2 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 22 тыс. 946 человек, скончались 568, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"С начала вакцинации от COVID-19 в Украине сделано более 24 млн прививок. За сутки 26 ноября в Украине: зафиксировано 14,2 тыс. новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 296, медработников - 212); 279 тыс. 776 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 81 тыс. 459 человек, полностью иммунизированы - 198 тыс. 317 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 3 тыс. 305 человек; летальных исходов - 568; выздоровело - 22 тыс. 946 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
26 ноября в стране выявили 15 тыс. 936 случаев заболевания коронавирусом, 25 ноября - 16 тыс. 943, 24 ноября - 14 тыс. 325.
За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 3 млн 414 тыс. 540 человек, выздоровели 2 млн 899 тыс. 967, летальных исходов - 84 тыс. 717.
С начала кампании по вакцинации привиты 13 млн 246 тыс. 110 человек, из них получили одну дозу - 13 млн 246 тыс. 108, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 млн 808 тыс. 676. В общей сложности проведено 24 млн 054 тыс. 784 прививки.
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