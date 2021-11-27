Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, обвиняемого в халатности по делу о гибели людей в шахте "Листвяжная", передает в субботу корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Семыкин по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 26 января 2022 года.

Ему инкриминируют ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка, они задержаны. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.