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Происшествия 27.11.2021 11:32

Школьник в Новосибирске пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока

Доследственная проверка проводится по информации о нападении пятиклассника на своего сверстника и учителя в новосибирской школе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

"В ходе мониторинга средств массовой информации (...) выявлена публикация о том, в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока", - говорится в пресс-релизе.

По сообщениям местных СМИ, школьник, который ранее неоднократно нарушал дисциплину, набросился на другого ученика с ножницами, однако учителю удалось его защитить.

В пресс-службе регионального СКР "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]