В Нижнем Новгороде загорелся завод по производству боеприпасов

Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в одном из цехов начался пожар, слышны взрывы", - сказал источник.

При пожаре есть пострадавшие.

"Пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам", - сообщил источник.