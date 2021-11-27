В Нижнем Новгороде загорелся завод по производству боеприпасов

Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По предварительным данным, в одном из цехов начался пожар, слышны взрывы", - сказал источник.
При пожаре есть пострадавшие.
"Пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам", - сообщил источник.
Лидеры Азербайджана, РФ и Армении предпримут шаги по повышению стабильности на азербайджано-армянской границе - совместное заявление
Россия будет и далее оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана - совместное заявление
Алиев: мы видим настрой с армянской стороны на создание предпосылок для предсказуемости на Южном Кавказе
Зонд Solar Orbiter успешно пролетел вблизи Земли, миновав космический мусор
"Роскосмос" разработает новые космические корабли для новой станции - Рогозин
Сербия будет еще полгода получать российский газ по выгодной цене - Песков
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Арестован начальник участка шахты "Листвяжная"
Работы в шахте "Листвяжная" прекращаться не будут, поставлена задача искать людей - врио главы МЧС РФ Чуприян
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог