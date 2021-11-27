Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника участка шахты "Листвяжная" Сергея Герасименка, обвиняемого в нарушении правил промбезопасности по делу о гибели людей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Герасименок по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 25 января 2022 года.

Ему инкриминируют ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде Герасименок не признал вину, но выразил готовность помогать следствию.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов арестованы до 25 января 2022 года, Семыкин и Винокуров - до 26 января 2022 года.