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СНГ 27.11.2021 14:32

Арестован начальник участка шахты "Листвяжная"

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника участка шахты "Листвяжная" Сергея Герасименка, обвиняемого в нарушении правил промбезопасности по делу о гибели людей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Герасименок по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован на два месяца - до 25 января 2022 года.

Ему инкриминируют ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В суде Герасименок не признал вину, но выразил готовность помогать следствию.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов арестованы до 25 января 2022 года, Семыкин и Винокуров - до 26 января 2022 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]