Четыре квартиры пятиэтажки разрушены взрывом газа в украинском городе Новая Одесса, эвакуированы 50 жильцов

Пожарные спасли трех человек и эвакуировали 50 жителей после взрыва газа в жилом доме в городе Новая Одесса (Николаевская область Украины), сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 11:30 в доме разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Предварительно в результате взрыва пострадали три человека, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек.
По данным Нацполиции Украины, в квартире на 4-м этаже может находиться женщина.
Производятся работы по демонтажу разрушенных конструкций дома. К работам привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе два кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, облгаз, облэнерго.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.
27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа на 5-м этаже.
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