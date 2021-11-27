В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант COVID-19, который назвали Omicron, представляет собой риск "от высокого до очень высокого", сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза.
В своем докладе ECDC отмечает, что "для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн - ИФ) общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого".
Ранее СМИ сообщали, что, помимо ЮАР, Omicron обнаружен в Малави. Случай заражения этим штаммом COVID-19 зарегистрирован в Израиле у человека, прилетевшего из Малави. Отмечены случаи заражения вариантом Omicron в Гонконге и Бельгии.
В субботу нидерландские власти объявили, что 61 пассажир, прибывший двумя рейсами из Южной Африки в Амстердам, сдал положительные тесты на COVID-19. Зараженных пассажиров поместили на карантин в отель близ аэропорта Схипхол. В первых сообщениях не уточняется, идет ли речь о заражении вариантом Omicron. Ведутся соответствующие исследования.
Ряд стран ограничили или приостановили воздушное сообщение с югом Африки.
В пятницу Европейская комиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза временно прервать авиасообщение с некоторыми южноафриканскими странами из-за возникновения там нового штамма коронавируса COVID-19. С таким предложением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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