Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.11.2021 15:08

В Кыргызстане накануне выборов задержаны несколько представителей партий

Четверо представителей политических партий задержаны на юге Кыргызстана по подозрению в подкупе голосов избирателей, сообщил в субботу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Ошской области страны Жениш Аширбаев.

"На сегодняшний день в Ошской области четверым представителям политических партий и кандидатов предъявлены обвинения по факту подкупа избирателей. Из них трое водворены в следственный изолятор, один госпитализирован, ему также предъявлено обвинение. Еще четыре административных правонарушения отправлены в суд", - сказал Аширбаев.

Аширбаев отметил, что в субботу за попытку подкупа избирателей была задержана агитатор партии "Альянс".

"При ней были обнаружены денежные средства в размере 16 тыс. сомов ($190). На основании собранных материалов задержанная водворена в изолятор временного содержания УВД Оша", - отметил собеседник агентства.

По словам Аширбаева, общественно-политическая ситуация в Ошской области стабильная, 515 избирательных участков охраняются сотрудниками милиции, к охране общественного порядка привлечены также более 300 народных дружинников и ветеранов МВД.

В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что в преддверии парламентских выборов сотрудниками ведомства проводится рейд "Арсенал", который направлен на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на выявление нарушения условий хранения оружия и боеприпасов.

"На сегодняшний день в Джалал-Абадской области изъято 15 единиц огнестрельного оружия. Такое же количество оружия изъяли в Таласской области. В Иссык-Кульской области изъяли 21 единицу огнестрельного оружия. У жителей Оша изъяли около 30 единиц оружия", - сказал представитель МВД.

28 ноября в Кыргызстане состоятся повторные выборы в парламент страны.

В четверг весь личный состав МВД Кыргызстана в связи с предстоящими выборами депутатов парламента страны перешел на усиленный режим несения службы. Безопасность и общественный порядок на избирательных участках будут обеспечивать более 11 тыс. сотрудников милиции. Под усиленную охрану берутся особо важные стратегические объекты, а также объекты жизнеобеспечения и жизнедеятельности.

Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 - в одномандатных избирательных округах.

В выборах примет участие 21 политическая партия. По одномандатным округам зарегистрировано 296 кандидатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]