В Кыргызстане накануне выборов задержаны несколько представителей партий

Четверо представителей политических партий задержаны на юге Кыргызстана по подозрению в подкупе голосов избирателей, сообщил в субботу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Ошской области страны Жениш Аширбаев.

"На сегодняшний день в Ошской области четверым представителям политических партий и кандидатов предъявлены обвинения по факту подкупа избирателей. Из них трое водворены в следственный изолятор, один госпитализирован, ему также предъявлено обвинение. Еще четыре административных правонарушения отправлены в суд", - сказал Аширбаев.

Аширбаев отметил, что в субботу за попытку подкупа избирателей была задержана агитатор партии "Альянс".

"При ней были обнаружены денежные средства в размере 16 тыс. сомов ($190). На основании собранных материалов задержанная водворена в изолятор временного содержания УВД Оша", - отметил собеседник агентства.

По словам Аширбаева, общественно-политическая ситуация в Ошской области стабильная, 515 избирательных участков охраняются сотрудниками милиции, к охране общественного порядка привлечены также более 300 народных дружинников и ветеранов МВД.

В пресс-службе МВД Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что в преддверии парламентских выборов сотрудниками ведомства проводится рейд "Арсенал", который направлен на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на выявление нарушения условий хранения оружия и боеприпасов.

"На сегодняшний день в Джалал-Абадской области изъято 15 единиц огнестрельного оружия. Такое же количество оружия изъяли в Таласской области. В Иссык-Кульской области изъяли 21 единицу огнестрельного оружия. У жителей Оша изъяли около 30 единиц оружия", - сказал представитель МВД.

28 ноября в Кыргызстане состоятся повторные выборы в парламент страны.

В четверг весь личный состав МВД Кыргызстана в связи с предстоящими выборами депутатов парламента страны перешел на усиленный режим несения службы. Безопасность и общественный порядок на избирательных участках будут обеспечивать более 11 тыс. сотрудников милиции. Под усиленную охрану берутся особо важные стратегические объекты, а также объекты жизнеобеспечения и жизнедеятельности.

Парламент Кыргызстана состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 - в одномандатных избирательных округах.

В выборах примет участие 21 политическая партия. По одномандатным округам зарегистрировано 296 кандидатов.