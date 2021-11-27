Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента в субботу.

"Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Также Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ", - говорится в сообщении агентства.

Там отмечено, что Алиев проинформировал Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.