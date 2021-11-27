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Внешняя политика 27.11.2021 15:33

Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента в субботу.

"Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений. Также Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ", - говорится в сообщении агентства.

Там отмечено, что Алиев проинформировал Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]