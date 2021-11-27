Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.11.2021 15:45

Новый штамм коронавируса вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

Выявленный в ЮАР штамм коронавируса COVID-19 вряд ли будет представлять серьезную опасность для вакцинированных людей, заявил директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард.

"Крайне маловероятен новый виток пандемии среди вакцинированных людей", - сказал он в эфире радио BBC 4.

"Мы оптимистично настроены, так как вакцины, по идее, должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель уйдет на то, чтобы удостовериться в этом", - добавил он.

Также Поллард заявил, что, если это будет необходимо, разработку новой вакцины, уже против этого штамма, можно будет провести в сжатые сроки.

Группа Полларда, работающая в Оксфордском университете, разработала вакцину от COVID-19 для компании AstraZeneca, напоминают британские СМИ.

Ранее новый штамм получил название "омикрон". Он вызвал беспокойство у специалистов, в частности, большим количеством мутаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]