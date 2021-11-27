Новый штамм коронавируса вряд ли приведет к новой волне пандемии - разработчики вакцины AstraZeneca

Выявленный в ЮАР штамм коронавируса COVID-19 вряд ли будет представлять серьезную опасность для вакцинированных людей, заявил директор Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард.
"Крайне маловероятен новый виток пандемии среди вакцинированных людей", - сказал он в эфире радио BBC 4.
"Мы оптимистично настроены, так как вакцины, по идее, должны работать и защищать от осложнений и в случае с этим штаммом. Однако несколько недель уйдет на то, чтобы удостовериться в этом", - добавил он.
Также Поллард заявил, что, если это будет необходимо, разработку новой вакцины, уже против этого штамма, можно будет провести в сжатые сроки.
Группа Полларда, работающая в Оксфордском университете, разработала вакцину от COVID-19 для компании AstraZeneca, напоминают британские СМИ.
Ранее новый штамм получил название "омикрон". Он вызвал беспокойство у специалистов, в частности, большим количеством мутаций.
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