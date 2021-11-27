Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9076 RUR   0.0225 GBR   2.2618 TRY   0.1407

Цена на нефть

25.11 $/bbl   WTI 78.42 0.03 Brent 82.22 -0.03

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 27.11.2021 16:19

Байрамов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ОЭС

Азербайджан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОЭС в Ашхабаде.

"В следующем году исполняется 30 лет членству Азербайджана в организации. За этот период наша страна конструктивно участвовала в различных инициативах по расширению экономических и торговых связей в регионе", - приводит слова Байрамова пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр отметил, что реформы в ОЭС были успешными, "но они должны быть постоянным процессом".

"Важно оценить прогресс, которого мы достигли в реализации "Перспектив ОЭС 2025". Это позволит нам предпринять соответствующие действия для обеспечения ожидаемых результатов", - сказал Байрамов.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан приветствует проведение ряда встреч на уровне министров, в том числе в сферах экономики, транспорта, энергетики и здравоохранения, а также других мероприятий высокого уровня для укрепления регионального сотрудничества под председательством Туркменистана, и высоко оценивает процесс подготовки и помощь, предоставленную со стороны Секретариата ОЭС.

По словам Байрамова, сотрудничество в области торговли, транспорта и энергетики являются приоритетными направлениями ОЭС.

"Развитие транспортных проектов имеет большое значение. Как известно, Азербайджан вложил значительные средства в диверсификацию и модернизацию транспортной инфраструктуры, продвигал ряд проектов транспортной инфраструктуры, направленных на укрепление торговли и логистики между Европой и Азией", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]