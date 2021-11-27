Байрамов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ОЭС

Азербайджан заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОЭС в Ашхабаде.

"В следующем году исполняется 30 лет членству Азербайджана в организации. За этот период наша страна конструктивно участвовала в различных инициативах по расширению экономических и торговых связей в регионе", - приводит слова Байрамова пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр отметил, что реформы в ОЭС были успешными, "но они должны быть постоянным процессом".

"Важно оценить прогресс, которого мы достигли в реализации "Перспектив ОЭС 2025". Это позволит нам предпринять соответствующие действия для обеспечения ожидаемых результатов", - сказал Байрамов.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан приветствует проведение ряда встреч на уровне министров, в том числе в сферах экономики, транспорта, энергетики и здравоохранения, а также других мероприятий высокого уровня для укрепления регионального сотрудничества под председательством Туркменистана, и высоко оценивает процесс подготовки и помощь, предоставленную со стороны Секретариата ОЭС.

По словам Байрамова, сотрудничество в области торговли, транспорта и энергетики являются приоритетными направлениями ОЭС.

"Развитие транспортных проектов имеет большое значение. Как известно, Азербайджан вложил значительные средства в диверсификацию и модернизацию транспортной инфраструктуры, продвигал ряд проектов транспортной инфраструктуры, направленных на укрепление торговли и логистики между Европой и Азией", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

А.Салаева