В Азербайджане будет создан Центр чистой энергии ОЭС

На 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде было поддержано предложение Азербайджана о размещении на территории страны Центра чистой энергии ОЭС, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
"В ходе заседания было принято решение о создании такого центра", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
В своем выступлении на заседании глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан высоко оценивает поддержку стран-членов ОЭС предложения о размещении на территории страны Центра чистой энергии ОЭС.
По его словам, приоритетными направлениями ОЭС является сотрудничество в таких областях, как торговля, транспорт и энергетика.
"Важно включить устойчивую энергетику и торговлю электроэнергией в регионе в нашу региональную энергетическую повестку дня", - подчеркнул Байрамов.
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на заседании, что Центр чистой энергии ОЭС создается как часть глобальной сети центров устойчивой энергетики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
А.Салаева
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