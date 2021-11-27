Талибы планируют открыть школы для девочек

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" обещает открыть школы для девочек в следующем году.
"Школы для девочек по всей стране будут открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана", - заявил на встрече с послом Турции Джихадом Аргином заместитель премьер-министра талибов мавлави Абдул Кабир.
Слова Кабира в своем Twitter приводит официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
По словам Кабира, женщины работают в различных учреждениях страны, таких как паспортный стол, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.
"Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан", - сказал Кабир, высоко оценив деятельность неправительственной турецкой организации TICA в Афганистане.
В свою очередь, турецкий посол отметил, что его страна оказала помощь афганским беженцам и вынужденным переселенцам через "Красный Полумесяц", и помощь все еще продолжается.
"Турция предоставляет улучшенные семена министерству сельского хозяйства (Афганистана). Также будет продолжена работа над строительными проектами, финансируемыми Турцией, в провинциях Кандагар, Герат и районе Каджаки", - отметил дипломат, чьи слова цитирует в Twitter Муджахид.
Посол Турции сказал также, что турецкие инвесторы заинтересованы в инвестировании в Афганистан, и некоторые из них посетят Афганистан на следующей неделе.
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