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Дальнее зарубежье 27.11.2021 16:45

Талибы планируют открыть школы для девочек

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" обещает открыть школы для девочек в следующем году.

"Школы для девочек по всей стране будут открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана", - заявил на встрече с послом Турции Джихадом Аргином заместитель премьер-министра талибов мавлави Абдул Кабир.

Слова Кабира в своем Twitter приводит официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

По словам Кабира, женщины работают в различных учреждениях страны, таких как паспортный стол, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.

"Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан", - сказал Кабир, высоко оценив деятельность неправительственной турецкой организации TICA в Афганистане.

В свою очередь, турецкий посол отметил, что его страна оказала помощь афганским беженцам и вынужденным переселенцам через "Красный Полумесяц", и помощь все еще продолжается.

"Турция предоставляет улучшенные семена министерству сельского хозяйства (Афганистана). Также будет продолжена работа над строительными проектами, финансируемыми Турцией, в провинциях Кандагар, Герат и районе Каджаки", - отметил дипломат, чьи слова цитирует в Twitter Муджахид.

Посол Турции сказал также, что турецкие инвесторы заинтересованы в инвестировании в Афганистан, и некоторые из них посетят Афганистан на следующей неделе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]