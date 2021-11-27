Мы ожидаем, что Армения ответит взаимностью на шаги Азербайджана в направлении достижения мира и развития в регионе – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отмечает необходимость реализации Арменией трехсторонних заявлений, в том числе документа, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
"Достижение продолжительного мира, развития и прогресса - основа видения будущего Азербайджаном. На данном этапе очень важно полностью реализовать трехсторонние заявления. Мы ожидаем, что Армения ответит взаимностью на шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении", - сказал Байрамов на 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.
По словам министра, в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров Азербайджана, России и Армении, включая заявление, подписанное 26 ноября, "восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог приведет к прочному миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, значительно увеличит объем торговли и грузоперевозок через территорию Азербайджана и Армении как в интересах этих стран, так стран-партнеров".
"В этом смысле ведущей инициативой является Зангезурский коридор. У него есть потенциал для расширения связей в рамках транспортного коридора "Восток-Запад", - приводит слова Байрамова пресс-служба азербайджанского МИД.
А.Салаева
В Азербайджане будет создан Центр чистой энергии ОЭС
Зонд Solar Orbiter успешно пролетел вблизи Земли, миновав космический мусор
"Роскосмос" разработает новые космические корабли для новой станции - Рогозин
Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании
Европейские страны проверяют, попал ли на их территорию новый штамм коронавируса "омикрон"
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Доля мигрантов на московских стройках колеблется от 20 до 60% - заммэра
Иранский полицейский спецназ задержал десятки демонстрантов в Исфахане
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог