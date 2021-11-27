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Карабах 27.11.2021 17:06

Мы ожидаем, что Армения ответит взаимностью на шаги Азербайджана в направлении достижения мира и развития в регионе – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отмечает необходимость реализации Арменией трехсторонних заявлений, в том числе документа, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.

"Достижение продолжительного мира, развития и прогресса - основа видения будущего Азербайджаном. На данном этапе очень важно полностью реализовать трехсторонние заявления. Мы ожидаем, что Армения ответит взаимностью на шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении", - сказал Байрамов на 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По словам министра, в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров Азербайджана, России и Армении, включая заявление, подписанное 26 ноября, "восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог приведет к прочному миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, значительно увеличит объем торговли и грузоперевозок через территорию Азербайджана и Армении как в интересах этих стран, так стран-партнеров".

"В этом смысле ведущей инициативой является Зангезурский коридор. У него есть потенциал для расширения связей в рамках транспортного коридора "Восток-Запад", - приводит слова Байрамова пресс-служба азербайджанского МИД.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]