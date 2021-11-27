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Внешняя политика 27.11.2021 17:22

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"В рамках 25-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции, на которой они обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, обсудили вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений (подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении - ИФ) и работой, проделанной Азербайджаном в процессе восстановления освобожденных территорий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы МИД обсудили продолжение сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]