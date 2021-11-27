Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"В рамках 25-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции, на которой они обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, обсудили вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений (подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении - ИФ) и работой, проделанной Азербайджаном в процессе восстановления освобожденных территорий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы МИД обсудили продолжение сотрудничества в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Салаева