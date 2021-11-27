Эстония призывает Беларусь освободить политзаключенных

Президент Эстонии Алар Карис и глава МИД этой страны Эва-Мария Лийметс в субботу выступили с заявлениями с осуждением репрессий в Беларуси в отношении оппозиции и с призывом к Минску освободить политзаключенных.

"Происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания. Мы не должны забывать или оставлять незамеченными репрессии и гонения в отношении представителей гражданского общества, политические судебные процессы, уничтожение гражданских объединений и свободных медиа, которые имеют место в Беларуси", - говорится в заявлении президента Эстонии, которое приводит агентство BNS.

Он глубоко сожалеет, что "в одном европейском государстве сегодня имеется около 900 политзаключенных". "Призываю власти Беларуси освободить политзаключенных и относиться с уважением к воле своего народа, призываю их увидеть необходимость перемен в своем государстве", - заявил Карис.

Он напомнил, что "и среди находящихся на свободе жителей Беларуси - тысячи тех, чьи права ограничены, кто понес серьезные или более легкие наказания или вынужден находиться в изгнании. Мы ценим и поддерживаем борьбу белорусской оппозиции в изгнании", - отметил эстонский президент.

Он пожелал пострадавшим от репрессий "стойкости и твердости духа" и подчеркнул, что "Эстония, как и весь Европейский союз, продолжит поддерживать этих людей и оказывать давление на белорусский режим, чтобы изменить столь неприемлемую ситуацию".

Карис предупредил при этом, что "ни одно преступление не остается безнаказанным, некоторые преступления не имеют срока давности, а ответственность ложится на тех, кто проводит репрессии в жизнь".

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс также призвала освободить политзаключенных в Беларуси.

"Постоянный поиск конфликтов с собственным народом, с соседними странами - это тупиковый путь, который тормозит развитие Беларуси и улучшение жизни. Я призываю власти страны немедленно освободить политзаключенных и начать диалог с людьми Беларуси", - заявила Лийметс, которую цитирует агентство BNS.

Она отметила, что в Эстонии "преклоняются перед стойкостью, с которой потерявшие свою свободу жители Беларусивыступают против фальсификации результатов выборов в стране и против насилия". "Политзаключенные - такие как Мария Колесникова, бросившая вызов режиму в прошлом году вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало и затем осужденная на 11 лет тюрьмы, стали символом Белорусского сопротивления", - отметила она, призвав немедленно освободить и реабилитировать Колесникову и всех остальных политзаключенных в Беларуси.

В Беларуси после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов, сочтя их сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер. Многие оппозиционеры были вынуждены покинуть страну.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, против страны введены санкции.