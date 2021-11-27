В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 617 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 584 тыс. 121, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 997 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 789.

От COVID-19 вылечились 549 тыс. 333 человека, в том числе 1 тыс. 979 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 26 тыс. 999 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 982 теста на коронавирус против 12 тыс. 210 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 509 тыс. 701.

А.Салаева