В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 617 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 584 тыс. 121, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 997 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 31). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 789.
От COVID-19 вылечились 549 тыс. 333 человека, в том числе 1 тыс. 979 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 26 тыс. 999 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 982 теста на коронавирус против 12 тыс. 210 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 509 тыс. 701.
А.Салаева
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