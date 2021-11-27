Алиев и Лукашенко обсудили дальнейшее укрепление двусторонних связей по ряду направлений

27 ноября состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Беларуси Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

"Главы государств с удовлетворением отметили успешное развитие азербайджано-белорусских отношений, обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и гуманитарной сферах", - отмечается в сообщении.

Во время телефонного разговора также были обсуждены будущие контакты.

А.Салаева