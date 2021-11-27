В Вене начались консультации по восстановлению СВПД

В Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил постпред Россиипри международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий", - написал Ульянов в субботу вечером в своем Twitter.
Возобновление переговорного процесса по восстановлению СВПД намечено на 29 ноября. С апреля по июнь этого года участники этих консультации провели 5 переговорных раундов.
Азербайджан передал Армении двух военнослужащих при содействии российских миротворцев - Минобороны РФ
Алиев и Лукашенко обсудили дальнейшее укрепление двусторонних связей по ряду направлений
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества
В Азербайджане будет создан Центр чистой энергии ОЭС
Зонд Solar Orbiter успешно пролетел вблизи Земли, миновав космический мусор
"Роскосмос" разработает новые космические корабли для новой станции - Рогозин
В ЮАР расстроены реакцией других стран на выявление нового штамма коронавируса
Новый штамм COVID-19 вполне может уже распространяться в США - ведущий инфекционист страны
Тела пяти погибших в шахте "Листвяжная" горняков подняты на поверхность
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог