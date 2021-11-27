В Вене начались консультации по восстановлению СВПД

В Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил постпред Россиипри международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий", - написал Ульянов в субботу вечером в своем Twitter.

Возобновление переговорного процесса по восстановлению СВПД намечено на 29 ноября. С апреля по июнь этого года участники этих консультации провели 5 переговорных раундов.