Вашингтон не исключает усиления давления на Тегеран

Соединенные Штаты могут пойти на усиление давления на Иран, если Тегеран будет использовать переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.
"Если подход Ирана заключается в том, чтобы попытаться использовать переговоры в качестве прикрытия для ускоренной реализации ядерной программы, и, как я уже говорил, тянуть время за столом ядерных переговоров, нам придется реагировать так, как нам бы не хотелось", - сказал Мэлли в интервью BBC.
Он добавил: "Никто не должен удивляться, если в этом случае будет усилено давление на Иран".
Дипломат отметил: "Мы надеемся, что этого не произойдет, но если случится, то давление должно быть усилено, чтобы дать понять Ирану, что выбор, который он делает, является неправильным. У него есть другой доступный для него путь, но этот путь не открыт на неопределенный срок, потому что ядерная программа Ирана ставит под угрозу саму суть сделки".
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил журналистам: "США очень долго не вели переговоров с иранцами и забыли, что иранцы ничего не делают под давлением. Если на них оказывается давление, они сопротивляются".
Накануне в Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД, сообщил Ульянов.
Переговоры предусматривают отказ США от антииранских санкций, возобновленных экс-президентом США Дональдом Трампом после выхода из соглашения, и возвращение Тегерана к соблюдению условий СВПД.
"Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий", - написал Ульянов в субботу вечером в Twitter.
Возобновление переговорного процесса по восстановлению СВПД намечено на 29 ноября. С апреля по июнь этого года участники этих консультации провели 5 переговорных раундов, которые были приостановлены в связи с президентскими выборами и формированием нового правительства в Иране.
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