Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили текущую ситуацию в регионе.
"В рамках 25-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана, на которой они обсудили текущую ситуацию в регионе, включая встречу лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, подписанную по ее итогам декларацию, вопросы выполнения трехсторонних заявлений в целом, а также важность сотрудничества в формате "3+3", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, они поприветствовали состоявшиеся в Нью-Йорке встречи в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, а также конструктивную работу, проделанную в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе многочисленных телефонных разговоров.
Гавы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение встречей сопредседателей азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам в Тегеране 21 ноября.
Стороны также обменялись мнениями по другим важным региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане и ее влияние на эту страну и окружающий регион, а также переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
"Главы МИД обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении.
А.Салаева
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