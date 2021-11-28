Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили текущую ситуацию в регионе.

"В рамках 25-го заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана, на которой они обсудили текущую ситуацию в регионе, включая встречу лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, подписанную по ее итогам декларацию, вопросы выполнения трехсторонних заявлений в целом, а также важность сотрудничества в формате "3+3", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, они поприветствовали состоявшиеся в Нью-Йорке встречи в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, а также конструктивную работу, проделанную в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе многочисленных телефонных разговоров.

Гавы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение встречей сопредседателей азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам в Тегеране 21 ноября.

Стороны также обменялись мнениями по другим важным региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане и ее влияние на эту страну и окружающий регион, а также переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Главы МИД обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

А.Салаева