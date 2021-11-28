Скончался певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.

"Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - говорится в сообщении телепроекта "Голос" в соцсетях.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. Автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.