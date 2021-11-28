Скончался певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.
"Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - говорится в сообщении телепроекта "Голос" в соцсетях.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. Автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.
Алиев прибыл в Ашхабад для участия в саммите ОЭС
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Азербайджан передал Армении двух военнослужащих при содействии российских миротворцев - Минобороны РФ
США и их союзники продвигают проекты газовых магистралей из Туркменистана в Европу для сокращения российской доли на рынке - МИД РФ
В Азербайджане будет создан Центр чистой энергии ОЭС
Зонд Solar Orbiter успешно пролетел вблизи Земли, миновав космический мусор
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Эрдоган и Раиси провели встречу в Ашхабаде
Россия поставляет странам Центральной Азии технику, продукцию военного назначения для борьбы с исходящими из Афганистана угрозами - МИД РФ
Швейцария вводит ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения нового штамма COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Nar сохраняет положительную динамику развития на рынке мобильной связи
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой
Выгодная кампания от Банка Республика: двойная прибыль при возврате НДС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог