Премьер Кыргызстана заявил, что на парламентских выборах власти страны впервые не вмешивались в процесс голосования

Власти Кыргызстана не вмешивались в процесс голосования во время выборов в парламент страны, заявил в воскресенье глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров.

"Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, Кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию", - заявил Жапаров.

Отмечается, что премьер-министр проголосовал на выборах депутатов парламента республики в одном из избирательных участков Бишкека.

В воскресенье в Кыргызстане проходят выборы в парламент страны.