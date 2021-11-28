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СНГ 28.11.2021 10:27

Премьер Кыргызстана заявил, что на парламентских выборах власти страны впервые не вмешивались в процесс голосования

Власти Кыргызстана не вмешивались в процесс голосования во время выборов в парламент страны, заявил в воскресенье глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров.

"Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, Кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию", - заявил Жапаров.

Отмечается, что премьер-министр проголосовал на выборах депутатов парламента республики в одном из избирательных участков Бишкека.

В воскресенье в Кыргызстане проходят выборы в парламент страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]