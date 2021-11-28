Премьер Кыргызстана заявил, что на парламентских выборах власти страны впервые не вмешивались в процесс голосования

Власти Кыргызстана не вмешивались в процесс голосования во время выборов в парламент страны, заявил в воскресенье глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров.
"Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, Кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию", - заявил Жапаров.
Отмечается, что премьер-министр проголосовал на выборах депутатов парламента республики в одном из избирательных участков Бишкека.
В воскресенье в Кыргызстане проходят выборы в парламент страны.
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