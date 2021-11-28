До 76 увеличилось число пострадавших на шахте в Кузбассе

Власти Кемеровской области сообщают о 76 пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная".

"По состоянию на 12:00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

В субботу Минздрав РФ сообщал о 60 госпитализированных и 12 лечащихся амбулаторно.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, начальник участка "Листвяжной" Сергей Герасименок арестованы до 25 января 2022 года, Семыкин и Винокуров - до 26 января 2022 года.